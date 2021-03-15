سياسةعربي

استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية شمال بغداد

استهدف هجوم بخمسة صواريخ كاتيوشا قاعدة بلد الجوية العسكرية التي يتواجد فيها قوات ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة في شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني عراقي قوله في تصريح اليوم: إن قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب السياج ضمن محافظة صلاح الدين وسط العراق، مشيراً الى أن الاستهداف لم يلحق أي أضرار مادية أو بشرية.

وكان انفجار عبوة ناسفة استهدف في وقت سابق اليوم رتلاً لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل وسط العراق.

«سانا»

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