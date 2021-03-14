نتائج دورة الأغر الدولية لقفز الحواجز

هيفاء الإبراهيم

منافسات وتحديات قوية في آخر أيام دورة الأغر الدولية لفروسية قفز الحواجز التي نظمها اتحاد الفروسية في نادي الباسل للفروسية بالديماس والتي انتهت منافساتها اليوم الأحد بمشاركة دولية كبيرة من فرسان روسيا، إيران، الأردن، سلفينا، بلغاريا، سورية، وهذا اليوم كان مخصصاً للمباريات النهائية للفئات الوطنية والفائز فيها حمل لقب البطولة للفئة.

المباراة الأولى كانت بارتفاع حواجز وصل إلى (85) سم بنظام شوط أصلي وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفرسان أصحاب الجولات النظيفة وجاء ترتيب الفرسان كالتالي:

المركز الأول صاحب لقب بطولة الأغر لهذه الفئة الفارس حازم المصري من نادي الشرطة بزمن (35.28) ثانية ومن دون أخطاء، والمركز الثاني كان للفارس أحمد قاطرجي من نادي الجيش بزمن (38.82 ) ثانية ومن دون أخطاء، أما المركز الثالث فكان للفارس إسماعيل الماغوط بزمن (46.64 ) ثانية وأربعة أخطاء .

والمباراة الثانية التي كانت بارتفاع حواجز وصل إلى (105) سم وتوج بالمركز الأول صاحب لقب بطولة الأغر للفئة الفارس زيد طيار من نادي الجيش بزمن (61.31 ) ثانية ومن دون أخطاء، والمركز الثاني كان للفارس حازم المصري من نادي الشرطة بزمن (62.94 ) ثانية وخطأ زمن، أما المركز الثالث فكان للفارسة شروق المصري من نادي الشرطة بزمن (63.83 ) ثانية وخطأ زمن .

كما انتهت المباراة الثالثة التي كانت بارتفاع حواجز وصل إلى (110) سم بنظام شوط أصلي وجولة تمايز يتأهل فيها الفرسان أصحاب الجولات النظيفة، وتوج بالمركز الأول صاحب لقب بطولة الأغر للفئة الفارس أسامة سبيعي والمركز الثاني كان للفارس هشام غريب، أما المركز الثالث فكان للفارس أفجيني ديمتروف.