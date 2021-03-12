اعتقال 5 فلسطينيين وإصابة العشرات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد واعتدت على المصلين وأجبرتهم على الخروج عبر باب الأسباط واعتقلت خمسة منهم.

في غضون ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي للوكالة: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.