الأردن يمدد حظر التجول الليلي لاحتواء انتشار كورونا

قررت الحكومة الأردنية زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفينقلته وسائل إعلام أردنية: إنه “تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل”.

وأشار دودين إلى السماح للمطاعم المناوبة بالعمل بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء.

بدوره، وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أكد أن نسبة تفشي السلالة الجديدة “البريطانية” من فيروس كورونا بلغت أكثر من 70 بالمئة مقارنة بالسلالة الأصلية.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات وسجل اليوم 63 وفاة و8300 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457.151 والوفيات إلى 5169 حالة.