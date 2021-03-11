إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا يتجاوز 125 ألفاً

سجلت بريطانيا اليوم 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 125168.

ونقلت «رويترز» عن السلطات الصحية قولها إنها سجلت 6753 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان عدد الوفيات والإصابات والمرضى بالمستشفيات قد انخفض على نحو سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاعه في بداية العام جراء سلالة الفيروس الجديدة المتحورة سريعة العدوى.

ولا تزال بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

«سانا»