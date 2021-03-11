الجو بين الصحو والغائم جزئياً,, والدرجات المتوقعة ليوم غد

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وتضعف الفاعلية مساء ويبقى الجو بارداً فيما يحذر ليلاً من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/سا تخف تدريجياً خلال ساعات المساء والليل والبحر عالي ارتفاع الموج يتحول تدريجياً إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 16/4

المنطقة الجنوبية 15/5

المرتفعات الجبلية 8/صفر

المنطقة الوسطى 15/4

المنطقة الساحلية 16/10

المنطقة الشمالية 14/3

منطقة الجزيرة 13/5

المنطقة الشرقية 18/6

منطقة البادية 16/3