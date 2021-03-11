وفاة مخترع أول شريط صوتي في العالم

توفي المخترع الهولندي لو أوتنز الذي قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم عام 1963 وأحدث ثورة في المحتوى السمعي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أوتنز توفي عن عمر يناهز 94 عاماً وتشير تقديرات إلى أنه تم بيع حوالي 100 مليار شريط حول العالم منذ ذلك الحين، حيث أدى اختراعه للشريط السمعي إلى إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقا والكتب المسجلة وساهم بتطوير القرص المدمج خلال ثمانينيات القرن الماضي وبيع نحو 200 مليار قرص مدمج منه حول العالم.

وبحسب ما تم إعلانه من قبل عائلة الراحل فإن أوتنز الذي كان يعمل مهندساً فارق الحياة في منزله بمنطقة دوزيل نهاية الأسبوع الماضي.