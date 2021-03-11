احذرن المشروبات الغازية  

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن السيدات اللواتي يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

ووفقاً للدراسة التي نشرها موقع «ميديكال إكسبريس» أوضح الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن مشروبات الصودا خمس مرات أو أكثر أسبوعياً لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأي سبب بنسبة 62 في المئة وبسبب سرطان الثدي بنسبة 85 في المئة.

وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين الصودا المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عنها بما فيها سرطان الثدي ووجدوا أن 927 امرأة تم تشخيص إصابتهن بهذا النوع من السرطان تتراوح أعمارهن بين 35 و79 عاماً توفي منهن خلال فترة الدراسة التي استمرت عامين نحو 41 في المئة معظمهن كان لديهن معدل مرتفع من استهلاك الصودا المحلاة بالسكر مقارنة بالنساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة.

وتشير الدراسة إلى أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر ليس لها أي فوائد صحية على الإطلاق فقط يساهم استهلاكها بارتفاع السكر والسعرات الحرارية في الجسم نظراً لاحتوائها على كميات عالية من السكروز والفركتوز مقارنة بالأطعمة أو المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة وعصائر الفاكهة التي لها فوائد عدة لأي نظام غذائي خاصة إذا كانت غير محلاة بالسكر فهي تعدّ خيارات صحية لأنها تضيف قيمة غذائية للجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات.