كشف علماء الفيزياء الفلكية في أمريكا أن للقمر ذيلاً ضخماً وغير مرئي يشبه المذنب يتكون من ملايين ذرات الصوديوم يرسل أشعة نحو الأرض.

ونشرت في مجلة «جيوفيزيكل ريسيرتش» دراسة أعدها علماء الفيزياء الفلكية في جامعة بوسطن تقول: إن سطح القمر يتعرض للرياح الشمسية وفوتونات الأشعة فوق البنفسجية والنيازك وتالياً تدفع الذرات التي يحررها الاصطدام بالضغط الخفيف ما يسمح بتشكل مذنب طويل يشبه الذيل مقابل للشمس.

وأكد العلماء أن الذيل غير مرئي للعين المجردة لأن ضوء الشمس المنعكس من سطح القمر أكثر سطوعاً بمليون مرة ويمكن رؤيته باستخدام كاميرات حساسة مزودة بمرشحات مضبوطة على الضوء البرتقالي المنبعث من ذرات الصوديوم.

وهذه النتائج التي توصل إليها الفريق بمثابة تذكير باهر بأن القمر الطبيعي للأرض أكثر ديناميكية بكثير من بعض الصخور الميتة والمملة التي تنجرف بلا فتور عبر الكون.