صاروخ روسي لاصطياد طائرات مسيّرة عالية السرعة

طور علماء روس صاروخاً اعتراضياً قادراً على اصطياد الطائرات المسيرة عالية السرعة.

وطور علماء روسيون من معهد أبحاث الفيزياء التقنية لعموم روسيا في مدينة سنيجينسك هذا الصاروخ الذي يستخدم شبكة اعتراضية لاصطياد الطائرات المسيرة كما أن الصاروخ المزود بوحدة تحديد الاتجاه يقوم بإرسال مصيدة عند الكشف عن الهدف، إذ تتمدد الشبكة وتصطاد الطائرة المسيّرة.

ووفقاً لوكالة «سبوتنيك» فقد تم تزويد الصاروخ بالسبطانات التلسكوبية والقابلة للمناورة لإطلاق الشبكة بينما تستمر الدراسات للعمل على تقليل وقت التصويب وزيادة دقة إلقاء الشبكة.