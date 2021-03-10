استمرار تراجع إصابات كورونا في روسيا

استمر التراجع في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء «كوفيد 19 » في روسيا في تقريرها اليومي إلى تسجيل 9079 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 83 منطقة من روسيا، من بينها 1116 إصابة جديدة رصدت في العاصمة موسكو.

وأوضحت الغرفة أن 466 حالة وفاة وقعت في غضون الليلة الماضية في حين شفي من الإصابة كلياً 13350 شخصاً.

وأضافت الغرفة أن مجموع الإصابات بالوباء بلغ 4 ملايين و351553 إصابة توفي من بينها 90275 مصاباً وامتثل للشفاء 3 ملايين و945527 شخصاً طوال فترة تفشيه في روسيا.

«سانا»