إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا والصين

سجلت ألمانيا 9146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية الألماني في بياناته إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليونين و518591 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات الإجمالي 72489 بعد تسجيل 300 وفاة جديدة.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل خمس إصابات جديدة بالفيروس في البر الرئيسي جميعها وافدة وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 90007 إصابات، في حين ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

كذلك، سجلت كوريا الجنوبية 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 93733 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1648 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

«سانا»