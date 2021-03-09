سلطات النظام التركي تعتقل شخصين

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم شخصين في محافظة كيركلاريلي شمال غرب البلاد بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن القوات الأمنية في محافظة كيركلاريلي أصدرت مذكرات اعتقال بحق شخصين بذريعة «انتمائهما لمنظمة إرهابية مسلحة».

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.

«سانا»