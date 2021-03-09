العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية باليمن

جدد طيران العدوان السعودي استهداف المديريات والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً مادية بممتلكات المدنيين والبنى التحتية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله إن طيران العدوان استهدف بـ 8 غارات مديريتي مجزر ومدغل و20 غارة على مديرية صرواح وغارتين اثنتين على مديرية الجوبة ورحبة في محافظة مأرب كما استهدف بغارة جوية مجازة الغربية في عسير وشن غارة على مديرية خب والشعف في الجوف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بست غارات حارة الجمارك بمدينة ذمار وحي النهضة في صنعاء كما استهدف بغارة مديرية الظاهر في صعدة.

“سانا”