“الصحة” تعلن المفاضلة النصفية لقبول مقيمين بقصد الاختصاص في مشافي الوزارة ومشفى الشرطة بدمشق

أعلنت وزارة الصحة “الهيئة السورية للاختصاصات الطبية” عن المفاضلة النصفية لقبول مقيمين بقصد الاختصاص لعام 2021 من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة لمدة عامين في مشافي وزارة الصحة ومشفى الشرطة بدمشق.

وفي الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الـ 31 من آذار الجاري في مختلف مديريات الصحة بالمحافظات ويشترط ان يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى بمرتبة جيد 60 بالمئة فما فوق وتعتبر علامة التفاضل هي المعدل العام لخريجي الجامعات السورية أو كشف العلامات المعدل وفق سلالم مجلس التعليم العالي النافذة لخريجي الجامعات غير السورية وذلك بعد إتمام معادلة شهادتهم وصدور قرار التعادل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الهيئة في إعلانها إلى أنه يمكن للحاصلين على درجة جامعية أولى للطب البشري بمعدل 50 بالمئة فما فوق التقدم للمفاضلة في التخصصات التي تخدم أهداف وزارة الصحة “عناية مشددة وتخدير وطب أسرة وطب نفسي وأشعة وطب طوارئ وطب شرعي وتشريح مرضي وطب فيزيائي” ويتم التفاضل بين خريجي الجامعات “السورية الحكومية وغير الحكومية” وبين الجامعات السورية الخاصة وفقا للمعدل العام والاستيعاب المعلن الخاص بخريجي هذه الجامعات.

وبالنسبة لذوي الشهداء ستتم حسب الإعلان إضافة 10 بالمئة من الاستيعاب المعلن لذوي الشهداء ويتم التفاضل عليها فيما بينهم بمفاضلة خاصة بهم.

ووفق الإعلان لا يحق للأطباء الذين لديهم قبول سابق في أي جهة حكومية -وزارة التعليم العالي- الخدمات الطبية العسكرية -وزارة الداخلية- التقدم للمفاضلة وفي حال ثبوت ذلك ترفض الإضبارة ما لم ترفق بانفكاك قبل تاريخ هذا الإعلان ولا يشمل هذا البند الأطباء الذين أنهوا فترة التدريب للاختصاص بانتظار الاختبار النهائي أو مناقشة الرسالة.

وتضمن الإعلان الأوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة التي تشمل وثيقة تخرج وصورة عن الهوية الشخصية وصورتين شخصيتين وثلاث صور متطابقة من استمارة المفاضلة فيما طلبت وثائق خاصة من بعض المتقدمين كذوي الشهداء والمقبولين سابقا في الوزارة والعاملين في الدولة.