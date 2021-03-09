الفصيح: غياب المشاركات الخارجية أثر سلباً على لعبة الريشة الطائرة

حاتم شحادة

قال لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة أمجد الفصيح: إن اللعبة تعود تدريجياً للسكة الصحيحة في الآونة الأخيرة، بعد الصعوبات العديدة التي عانت منها في السنوات الأخيرة.

وأضاف الفصيح المتواجد حالياً مع معسكر المنتخب في روسيا في تصريح لـ”تشرين” أن الريشة الطائرة تعاني من غياب التغطية الإعلامية التي توجه بأكملها للألعاب الجماعية، إذ إن ذلك ساهم إلى حد كبير في الحد من عن ممارستها وانتشارها .

وحول مسيرته الرياضية وعن واقع الريشة الطائرة قال: اللعبة تعاني من واقع صعب في الأعوام الأخيرة بسبب غياب المشاركات الخارجية، فاللاعب عندما يحتك بلاعبين من مدارس مختلفة يتطور مستواه، ولذلك أصبح سقف طموحنا يقتصر على بطولة الجمهورية، فأصبحنا نتمرن طوال العام بهدف المشاركة في بطولة وحيدة وهذا الأمر أثر بشكل سلبي كبير على مستوانا.

وعما تحتاجه اللعبة للعودة لسابق ألقها قال: يجب التركيز على تحسين واقع اللعبة في الأندية التي تعجز عن تقديم متطلباتها من تجهيزات وصالات مناسبة لممارستها بذريعة عدم توافر المال والذي يذهب برمته لكرة القدم على حساب باقي الألعاب، مشيراً إلى أن لاعبي الريشة الطائرة يتقاضون رواتب ضئيلة ولا تتناسب مع ما يقدمون.

وعن طموحاته في الفترة المقبلة قال: أتطلع للمنافسة في الدورة العربية المقبلة العام الحالي في العراق والتي نعود للمشاركة فيها بعد غياب طويل عن البطولات العربية .

وفيما يتعلق بالمعسكر المقام حالياً في روسيا:

المعسكر سيكون له دور كبير في استعادة الريشة الطائرة مستواها المعروف خصوصاً أن المدرسة الروسية تختلف عنا في العديد من الأمور، واحتكاكنا بلاعبين روس ساهم في تطور مستوانا، بالإضافة إلى أن إقامة المعسكر لمدة عام ساهم في تفرغنا للعبة بشكل كامل.

يذكر أن اللاعب الفصيح بدأ ممارسة اللعبة في نادي الجيش عام 2009 وتوج ببطولة الجمهورية لخمسة أعوام متتالية، أما على الصعيد الخارجي فلم تكن لديه مشاركات كافية في الأعوام العشر الأخيرة وكانت له مشاركة وحيدة في بطولة الأردن عام 2012 وأحرز خلالها المركز الثاني على صعيد الزوجي المختلط والزوجي، بالإضافة لمعسكر خارجي في الجزائر عام 2016 استعداداً لبطولة المتوسط في مصر والتي لم نتمكن من المشاركة فيها.