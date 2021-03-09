طهران تدعو واشنطن إلى العودة للاتفاق النووي من دون شروط

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه يجب أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي شروط وألا تضع العراقيل أمام المسار الدبلوماسي.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي نقتله وكالة «إرنا» الإيرانية: إننا نوصي البيت الأبيض من جديد أنه كما انسحب الرئيس الأمريكي السابق الأرعن دونالد ترامب من الاتفاق النووي فجأة عليه أن يعود إلى الاتفاق وألا يضع العراقيل أمام المسار الدبلوماسي، مضيفاً: إننا فتحنا المجال أمام المسار الدبلوماسي خلال السنوات الأربع الماضية وليس الأمريكيين.. لذلك يجب عليهم أن يتخذوا اليوم الخطوة الأولى نحو الدبلوماسية.

وتابع: لا شك أن الاتفاق النووي كان أكبر حدث سياسي في العقود الأخيرة وإنجاز وطني بالنسبة لإيران حيث تمت صيانة منجزات الصناعة النووية السلمية.