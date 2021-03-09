سلالة جديدة من كورونا في أمريكا ودول أوروبية

أعلنت السلطات الصحية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا (النيجيرية) المتحورة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية اكتشفت السلالة (النيجيرية) في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.

وكشفت المعطيات الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم اكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، لكنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأعلن رئيس الجمعية الإيطالية لعلماء الفيروسات ومدير مختبر الأحياء الدقيقة أرنالدو كاروسو في الثاني من الشهر الحالي اكتشاف (سلالة نيجيرية) من فيروس كورونا مقاومة للقاحات في إيطاليا.

بدوره، قال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ: إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في نيجيريا تم الكشف عنها في كانون الأول من العام الماضي.

«سانا»