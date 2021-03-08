الصحة: 61 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 80 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 80 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16042 شفيت منها 10454 وتوفيت 1068 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 8 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

23 في دمشق

13 في طرطوس

10 في اللاذقية

7 في حمص

6 في ريف دمشق

2 في القنيطرة

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

11 في اللاذقية

10 في حمص

7 في طرطوس

7في ريف دمشق

5 في درعا

5 في السويداء

4 في حماة

=الوفاة:

2 في اللاذقية

2 في دمشق

1 في طرطوس