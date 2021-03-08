ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة.

وذكرت «رويترز» أن سعر الذهب ارتفع في السوق الفورية 1ر0 في المئة إلى 81ر1701 دولار للأوقية.

وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة أيضا 1ر0 في المئة إلى 90ر1700 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 9ر0 في المئة إلى 40ر25 دولاراً للأوقية كما صعد البلاديوم 2ر0 في المئة إلى 07ر2344 دولاراً وتقدم البلاتين 2ر0 في المئة إلى 12ر1132 دولاراً للأوقية.