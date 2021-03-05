هطلات مطرية أغزرها في تل براك بالحسكة

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 40 مم في تل براك بالحسكة.

وأوضحت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في محافظة ريف دمشق: “سرغايا 6 مم والزبداني 2 مم والقطيفة وميسلون ويبرود والنبك 1 مم”، وفي محافظة السويداء: “عين العرب 4 مم والمدينة وصلخد 1 مم”، وفي محافظة حمص سجلت الهطولات في: “تدمر 20 مم والمخرم 17 مم وشين 13 مم والناصرة ومرمريتا 10 مم والمدينة 9 مم وتلكلخ 8 مم والعريضة والرستن 7 مم والقريتين 6 مم وتلدو 5 مم والقصير وقلعة الحصن 4 مم”.

وفي محافظة حماة بلغت: “عقيربات 12 مم ومصياف 10 مم ووادي العيون 9 مم والسلمية والسعن والرصافة وعين حلاقيم 8 مم ومحردة وكفر زيتا وربعو 7 مم والحميري 6 مم وحربنفسه والصبورة 4 مم وصوران 3 مم والكروم 7 مم وشطحة وأفاميا 4 مم والكريم والسقيلبية 3 مم”، وفي محافظة طرطوس وصلت الهطولات إلى..:“9 مم في مشتى الحلو وصافيتا و6 مم القدموس و5 مم بانياس و3 مم دريكيش و2 مم حمام واصل والصفصافة و1 مم الشيخ بدر”.

وبينما سجلت في اللاذقية:“صلنفة 7 مم والمزيرعة والقطيلبية 6 مم ومطار الباسل 5 مم وبوقا 2 مم والقرداحة والحفة والبهلولية 1 مم”، سجلت في محافظة ادلب: في أبو الظهور 2 مم.

كما بلغت الهطولات المطرية في محافظة حلب: “السفيرة 8 مم والباب 3 مم ومنبج 1 مم” وفي محافظة الرقة.. “المنصورة 28 مم و بئر محيسن والرقة 12 مم والكرامة والسبخة 4 مم وجديدة خابور 2 مم” وفي محافظة دير الزور.. “المدينة 3 مم والتبني 2 مم”.

وفي محافظة الحسكة سجلت الهطولات في.. “تل براك 40 مم وابو قصايب 31 مم و تل حميس 30 مم واليعربية 23 مم وهيمو 22 مم والقامشلي 20 مم وتل بيدر والعريشة 18 مم والزهيرية والشدادة ومركدة 17 مم والمالكية 16 مم وعامودا وتل علو والهول والجوادية 15 مم وام مدفع 11 مم والدرباسية 13 مم والقحطانية 8 مم ومبروكة 6 مم وتل تمر 4 مم”.

«سانا»