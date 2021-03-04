صباغ: سورية أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظروف

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن سورية أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وأكدت تكراراً على عدم استخدامها أسلحة كيميائية على الإطلاق.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: إن سورية ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي مكنها من تحقيق إنجاز غير مسبوق في التخلص من مخزوناتها وتدمير مرافق إنتاجها بزمن قياسي وفي ظل ظروف صعبة.

وأضاف صباغ: إن سورية ملتزمة بحوار منظم مع فريق تقييم الإعلان بهدف معالجة ما تبقى من مسائل عالقة ما قاد إلى تحقيق تقدم ملموس وإغلاق عدد من المسائل.

وأشار صباغ إلى أن سورية تأسف لتعامل بعض الدول مع موضوع الإعلان السوري الأولي وتوجيهها الانتقاد بدلا من الإعراب عن التقدير لما تحقق والتشجيع على الاستمرار فيه، موضحاً أن بعثة تقصي الحقائق تنجز تحقيقاتها في الحوادث المزعومة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل جهات مشبوهة خلال زمن قياسي بخلاف ما تبلغ عنه الحكومة السورية.

وقال صباغ: إن ترويج الولايات المتحدة وفرنسا لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة الحظر يهدف إلى إيجاد ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سورية.