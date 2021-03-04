نتائج جيدة لفرساننا في أبو ظبي بقفز الحواجز

هيفاء الإبراهيم

حقق فرساننا نتائج جيدة في بطولة كأس صاحب السمو لفروسية قفز الحواجز في أبو ظبي، ففي أول أيام البطولة تمكن الفارس شادي غريب من إحراز المركز الأول في مباراة الخيول الصغيرة بعمر/ 6-7 /سنوات وتوج الفارس صبري باذنجي بالمركز الثاني عن فئة الأطفال تلاه بالمركز الثالث فارسنا ليث غريب الذي استحق أيضاً وصافة هذه الفئة «الأطفال» في ثاني أيام البطولة، كما استطاع فارسنا شادي غريب أن يحافظ على صدارة مباراة الخيول الصغيرة بعمر 6-7 سنوات في ثاني أيام البطولة وحلّ وصيفاً أيضاً في ثالث أيام البطولة لهذه الفئة، وأما شوط الجائزة الكبرى فقد حقق فارسنا عمر حمشو المركز الثالث بعد روسيا وبريطانيا.

ومن جهة أخرى وعلى الصعيد المحلي فقد اختتمت منافسات المرحلة الرابعة من الدوري السوري لقفز الحواجز بمشاركة كبيرة من فرساننا من كل الأندية ولكل الفئات.