تأهيل ثلاث محطات في مجمع أبقار مسكنة

حماة - مختار سلهب

تعتبر المؤسسة العامة للمباقر إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية العامة والتي حققت استقراراً كبيراً في أسعار الحليب واللحوم على مدى عقود ماضية, إضافة لتوفير كميات كبيرة من القمح الذي كانت تنتجه الأراضي الزراعية التابعة لها كرافد مادي إضافي لعملها الأساسي في إنتاج الحليب واللحوم.

وقال المدير العام للمؤسسة المهندس خالد هلال: تتبع للمؤسسة إحدى عشرة مبقرة ومشروعان زراعيان لإنتاج الأعلاف الخضراء والحبوب, موزعة في معظم المحافظات, منها خمس مباقر عاملة حالياً وهي: ( جب رملة في محافظة حماة وفديو في اللاذقية والغوطة بريف دمشق ومبقرة حمص وزاهد في طرطوس وتستخدم كمركز لبيع البكاكير الحوامل المستوردة للمربين المكتتبين عن طريق المصرف الزراعي التعاوني. وهناك مبقرتان خارج الخدمة جورين في حماة وتل تمر في الحسكة.

وأضاف هلال: توجد مباقر مقرر إدخالها بالخدمة وهي : مجمع مباقر مسكنة / محطة واحدة / ومبقرة دير الزور وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها ومبقرة الزربة ودرعا قيد الدراسة يضاف لها مباقر محدثة : مبقرة في محافظة القنيطرة ( ثنائية الغرض ) للحليب واللحوم ومبقرة في محافظة حمص ( سلالة لحم ).

وذكر هلال أن مشروع الغاب الزراعي يتبع مبقرة جورين ومشروع كتيان يتبع مبقرة الزربة وهو خارج الخدمة حتى اليوم. موضحاً أن المؤسسة قامت بإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة المباقر في جب رملة – فديو –الغوطة – حمص – مشروع الغاب الزراعي خلال الأعوام ( 2017 – 2018 – 2019- 2020 ). وانتهت من تجهيز معمل للألبان في فديو باللاذقية وتم التدشين بتاريخ 3/10/2018 وبدء بالعمل والإنتاج, حيث إن هذا المشروع خدمي للمواطنين ويقدم الحليب ومشتقاته المصنعة بأسعار مناسبة وجودة عالية, إضافة إلى تأمين فرص عمل ويتم توزيع منتجاته في صالات البيع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية وانتهت المؤسسة من تجهيز معمل للأعلاف في فديو باللاذقية وتم التدشين مع معمل الألبان والمشروع يؤمن حاجة المؤسسة من الأعلاف ذات النوعية الجيدة وبأقل التكاليف.

كما أنهت المؤسسة تجهيز معمل للألبان في مبقرة جب رملة في محافظة حماة وبدئ بالعمل والإنتاج ويتم توزيع منتجاته في صالات البيع التابعة للسورية للتجارة وصالة المؤسسة العامة للدواجن في محافظة حماة حالياً, إضافة لتجهيز معمل للأعلاف في مبقرة جب رملة يؤمن حاجة المؤسسة من الأعلاف الجافة والخضراء.

وأكد هلال أن المؤسسة وضعت في خطة العمل إعادة تأهيل ثلاث محطات في مجمع أبقار مسكنة بقيمة تقديرية بلغت /6/ مليارات ليرة موزعة على ثلاث سنوات وبدأت بتأهيل المحطة الأولى خلال عام 2018 وتم استكمال تنفيذ أعمال التأهيل في عام 2019 وهي حالياً قيد الاستلام النهائي.

يذكر أن عدد القطيع حتى نهاية العام الماضي من الأبقار بلغ ألفي رأس, منها 1076 رأس بقر حلوب ووصل إنتاج المؤسسة من الحليب العام الفائت إلى ( 561,75 ) طناً بمعدل إنتاج يومي من الحليب يزيد على ١٨ طناً .