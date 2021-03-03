11 ألف حقيبة مدرسية مع قرطاسية من «الهلال الأحمر» لأطفال مدارس الحسكة

الحسكة ــ خليل إقطيني

بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يواصل المتطوعون في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة توزيع حقائب مدرسية على تلاميذ المدارس في المحافظة, وذكر رئيس مجلس إدارة فرع الهلال علي منصور لـ«تشرين» أن عدد الحقائب المقرر توزيعها يبلغ 11 ألف حقيبة مدرسية, يتم تقديمها لتلاميذ الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في مدارس مدينتي الحسكة والقامشلي، وتتضمن الحقائب المقدمة قرطاسية كاملة من أقلام ودفاتر وأدوات هندسية وألوان.

وبَـيّـن منصور أنّ هذه المبادرة تأتي سعياً من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لدعم تعليم الأطفال في المراحل الأولى من العملية، والتخفيف عن كاهل الأهالي في ظل صعوبة الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار, وكانت مديرية التربية في الحسكة وزعت خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع “AAH” ١٠٥٠٠ حقيبة مدرسية مع القرطاسية على تلاميذ تجمعات مدارس: أبي ذر الغفاري – يثرب – زهدي حنا – شمس الدين حسين في مدينة الحسكة.

وأضاف منصور: إن مبادرة توزيع الحقائب المدرسية تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تجاه قطاع التربية والتعليم في محافظة الحسكة, فقد أنهى متطوعو إدارة المياه والإعمار في فرع الهلال في الحسكة تأهيل تجمُّع مدارس الاتحاد النسائي الكائن وسط مدينة الحسكة، والذي يستفيد منه نحو 1000 تلميذ من تلاميذ الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، وتضمّنت الأعمال المنجزة تنفيذ شبكة مياه خارجية وتوصيلها بالمرافق الصحية، وتركيب 3 خزانات مياه سعة كل منها 1م³، وتركيب نوافذ للغرف الصفية، وتجهيز وترميم السور الخارجي للتجمع، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد منصور أنّ فرع الهلال الأحمر العربي السوري, واستجابة منه للوضع المائي الحرج في مدينة الحسكة، وفي مبادرة جديدة تجاه قطاع التربية والتعليم في محافظة الحسكة قام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتركيب خزانات مياه في 25 مدرسة في أحياء مختلفة من مدينة الحسكة, لتضاف هذه الخزانات إلى الخزانات الخمسين التي تم تركيبها في مدارس المدينة في وقت سابق, سعة كل خزان منها ٢ م3, حيث يتم إضافة إلى تركيب هذه الخزانات تعبئتها بشكل يومي بمياه نقية صالحة للشرب خدمة لتلاميذ وطلاب المدارس.

كما نفذ متطوعو فرع الهلال حملة توعية لتلاميذ الصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي في مدارس مدينة الحسكة حول النظافة الشخصية, ولاسيما في ظل شح المياه في المدينة الناتج عن الانقطاع المتكرر للمياه من محطة مياه عللوك من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة.

وتم خلال الحملة توزيع 1٤ ألف عبوة نظافة شخصية مرفقة بنشرات توعوية وإرشادية حول طرق وكيفية الحماية من العدوى والوقاية الشخصية على التلاميذ الذين تم استهدافهم في هذه الحملة, وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.