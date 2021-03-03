طرطوس الأولى بنسب الجباية وتخفيض الفاقد الكهربائي

طرطوس - أيهم إبراهيم

تحسنت المؤشرات الإيجابية لعمل الشركة العامة لكهرباء طرطوس خلال الفترة الأخيرة , حيث ارتفعت نسبة الجباية و التحصيلات ابتداء من العام الماضي لتتجاوز 100 % حالياً, وليترافق ذلك أيضاً مع انخفاض كبير في نسبة الفاقد الكهربائي الذي وصل لنسبة 16 % فقط , الأمر الذي أهّل المحافظة لمركز الصدارة على مستوى جميع المحافظات بنسب التحصيل والجباية, إلا أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لم تشفع للأسف للمحافظة بتخفيض معدل التقنين الكهربائي المرتبط بالحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على البلاد ليستمر نظام التقنين الحالي «أربع ساعات ونصف الساعة قطع, وساعة ونصف الساعة تغذية», وما سببه ذلك من أعطال و أذى كبير للشبكة الكهربائية نتيجة الضغط الكبير خلال فترة الوصل القصيرة, وفي هذا السياق أشار المهندس عبد الحميد منصور مدير شركة كهرباء طرطوس لـ«تشرين» إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها مؤخراً لتحسين نسب الجباية والتحصيل في المحافظة, والتي بلغت نهاية العام الماضي 97% حيث تجاوزت المبالغ المحصلة 13 مليار ليرة, في حين تجاوزت تحصيلات الشهرين الأولين من العام الحالي 2 مليار ليرة, وبنسبة تنفيذ 100% الأمر الذي دفع بالمحافظة لمرتبة الصدارة بين المحافظات بنسب الجباية و التحصيل.

وفيما يخص الفاقد الكهربائي بيّن منصور نجاح الشركة بتخفيض الفاقد بنسبة كبيرة من 22% خلال العام 2019 إلى 15 % فقط خلال عام 2020 الأمر الذي وفّر مئات ملايين الليرات على الخزينة.

وحول مشكلة تأمين العدادات الكهربائية كشف منصور عن استلام الشركة 6 آلاف عداد كهربائي من المؤسسة حتى تاريخه, تم تركيب 3 آلاف عداد منها لذوي الشهداء والجرحى والحالات الإنسانية, وبقية الكمية ستوزع فور استلام الكابلات الخاصة بها لكل محل تجاري أو منزل جاهز للسكن, حيث يتم الكشف و التأكد من حالة الجاهزية للعقار ثم يعطى موعد التركيب, وعن الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة الأحمال الزائدة على الشبكة لفت منصور إلى قيام الشركة بزيادة استطاعة المحولات المركبة على الشبكة إضافة إلى إنشاء مخارج جديدة على خطوط التوتر المتوسط والمنخفض معتبراً فترة الوصل الكهربائي القصيرة واحدة من أسباب الأعطال الكثيرة التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية نتيجة الضغط الكبير وتركز الأحمال ضمن هذه الفترة, وعمل الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية والزراعية جميعها ضمن هذه الفترة بالحمولة الأعظمية ,آملاً بتحسن الوضع الكهربائي في المحافظة مع تحسن الظروف المناخية وبدء فصل الربيع.