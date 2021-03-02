السيتي يعادل رقم أرسنال القياسي

عادل مانشستر سيتي الإنكليزي الرقم القياسي لنادي أرسنال الذي حققه بين شهري كانون الأول من عام 1998 وأيار من عام 1999، عندما لم يتأخر السيتي في النتيجة لدقيقة واحدة في آخر 19 مباراة خاضها في البريميرليج، بعد تغلبه على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (4-1)، مساء على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما نجح السيتي في تفادي الهزيمة في 28 مباراة متتالية في جميع المسابقات (25 انتصار- 3 تعادلات)، معادلًا رقمه القياسي السابق الذي حققه بين شهري نيسان وكانون الأول من عام 2017.