سواريز: المواجهات أمام ريال مدريد لها طابع خاص

قال الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم وهداف أتلتيكو مدريد في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني (لاليجا) مع اقتراب لقاء فريقه مع نادي ريال مدريد الاحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني: كل المواجهات أمام ريال مدريد لها طابع خاص، لأنها نوعية المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة فيها، وإظهار قدراته”.

مضيفاً: أمامنا فرصة للثأر لما حدث في مباراة الدور الأول، وإظهار رغبتنا في الاستمرار في الصدارة.

وينفرد الأتلتي بصدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، مع مباراة مؤجلة، بفارق 5 نقاط عن قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.