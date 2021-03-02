اليوفي يفوز على سبيزيا في الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس اليوم على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على ملعب أليانز ستاديوم في الأسبوع الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ليوفنتوس كل من الفارو موراتا وفيدريكو كييزا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الـ 2والـ 71 والـ 89 على التوالي.

كما أهدر سبيزيا ركلة جزاء منحها الفار في الدقيقة الـ 94 لتبقى شباك يوفنتوس نظيفة.

وبهذا الفوز يرفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الـ 15 من الدوري الإيطالي.