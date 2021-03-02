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ضبط مواد فاسدة ومجهولة المصدر في ريف دمشق

مركزان الخليل

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مستودعاً في بلدة عقربا بحوزته كمية 1150 عبوة شوكولا منتهية الصلاحية و بقالية في جديدة عرطوز تحتوي مواد مجهولة المصدر ( مشروب طاقة وصابون ) ومواد منتهية الصلاحية وهي مادة الفريكة حيث تبين وجود لصاقة قابلة للإزالة مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية تم تنظيم الضبوط التموينية وحجزت الكميات المخالفة لحين صدور الحكم القضائي بها .
كما ضبطت محل فروج في بلدة الضمير لديه لحم فروج فاسد ورائحته كريهة .
وكانت دوريات المديرية قد نظمت 36 ضبطاً تموينياً طالت مخبزاً تموينياً في سيدي مقداد يقوم بإنتاج خبز سيىء المواصفات والصنع وضبوط لعدم إبراز فواتير الشراء وعدم الإعلان عن الأسعار .

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