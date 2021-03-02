تعاون سوري إيراني لتنشيط المشاريع الصناعية المشتركة

مركزان الخليل

التقى وزير الصناعة زياد صبحي صباغ الدكتور سورنا ستاري معاون رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون العلمية والتقنية والسفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي والوفد المرافق لهم حيث تم خلال اللقاء بحث تفعيل علاقات التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين لإعادة تفعيل الخط الائتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة عدم تفعيلها، كما ناقش الجانبان التعاون المشترك في الشركة السورية – الإيرانية لصناعة السيارات (سيامكو) .

وزير الصناعة أشار إلى أهمية هذا اللقاء والتعاون المشترك لما للصناعة من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض صناعياً واقتصادياً بعد الحرب على سورية ووقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية في وجه العدوان والقوى الرجعية.

وأضاف: يسعدنا أن نستفيد من تجربة الأشقاء في إيران في تطوير القطاع الصناعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وسورية تخطو خطوات جدية ومتسارعة للتطور اقتصادياً وصناعياً من خلال المراسيم الرئاسية التي صدرت مؤخراً.

معاون رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سورنا ستاري أشار إلى أهمية التطور الصناعي القائم على العلم والمعرفة وهو ما بدأت فيه إيران من خلال الطاقات والموارد البشرية الكفؤة والذي يعد قاسماً مشتركاً بين البلدين يجب العمل عليه والتعاون من خلاله مما سيعزز الصناعة والتقانة مستقبلاً.

كما طلب الدكتور ستاري تزويده بتفاصيل مشروع الشركة السورية – الإيرانية المشتركة لصناعة السيارات، والمعوقات لطرحها أمام المعنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

السفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي أوضح أن القطاع التكنولوجي الصناعي في إيران هو قطاع جديد نسبياً ويتطور بدعم حكومي ويعتمد على الطلاب الذين درسوا اختصاصات تقنية وحيوية ودعمهم لفتح مساحة وفضاء جديد في الاقتصاد الإيراني وبالتعاون المشترك سيتم التطور والدفع في هذا المجال في سورية أيضاً وهناك فرص كبيرة ومتاحة للجانبين صناعياً ولدينا الرغبة لذلك، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات المشتركة لتفعيل المشاريع المشتركة المتوقفة وتطوير علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.