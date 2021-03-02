غرام الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في الأسواق المحلية اليوم 4 آلاف ليرة سورية عن سعر أمس الإثنين ليصل سعر مبيع الغرام عيار 21 إلى 190 ألف ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل سعر المبيع 190 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 بينما بلغ سعر الشراء 5ر189 ألف ليرة ووصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 إلى 162857 ليرة وسعر الشراء162357.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها ودعت المواطنين الراغبين في شراء الذهب الى عدم دفع ثمن الذهب إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و 2248005.

«سانا»