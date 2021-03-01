غيتس: اللقاحات المضادة لـ كورونا تذهب إلى البلدان الغنية

حذّر مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية بيل غيتس من أن عودة الحياة إلى طبيعتها بالكامل قد تستغرق العام المقبل ما لم نقم بعمل أفضل لإيجاد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال غيتس في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إن التطور السريع للقاحات المضادة لكورونا معجزة لكن المشكلة الكبرى هي أننا لا نفعل ما يكفي لإنهاء الوباء على مستوى العالم”، مشيراً إلى أن اللقاحات حتى الآن تذهب فقط إلى البلدان الغنية ما يترك خطر انتشار الطفرات الجديدة في الخارج ووصولها إلى الولايات المتحدة.

وحذّر غيتس من أن المشرعين لا يفعلون ما يكفي على الصعيد العالمي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها قبل نهاية العام المقبل، مضيفاً: إن هذه المخاطر التي تتفاقم بفعل الموجة المحتملة من انتشار العدوى مرة جديدة تعني أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق العام القادم بالكامل.

وأودى فيروس كورونا بحياة اكثر من مليونين و542 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن.