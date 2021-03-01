الصين: جهودنا لتعزيز الجيش وقدراتنا الدفاعية هدفها حماية سيادة البلاد وأمنها

جددت الصين التأكيد على أن الجهود التي تبذلها لتطوير دفاعاتها وجيشها تهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية ولا تستهدف أو تشكل خطراً على أي دولة أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله: إن عدم السعي إلى الهيمنة أو التوسع أو البحث عن مجالات النفوذ يظل السمة المميزة للدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد، مشدداً على أن بكين تلتزم بشدة بسياسة الدفاع الوطني ذات الطبيعة الدفاعية والتي يحددها نظامها الاشتراكي والتفاني والالتزام بالتنمية السلمية والسياسة الخارجية والتقاليد الثقافية.

وأضاف: إن بلاده لم تبدأ حرباً، ولم تحتل قطعة واحدة من أرض أجنبية منذ تأسيس الصين الجديدة.

وأكد أن الجيش الصيني في السنوات الأخيرة انخرط في التعاون مع نظرائه الأجانب وأسهم بشكل كبير في السلام والاستقرار العالميين، لافتاً الى أن التاريخ أثبت وسيواصل إثبات أن الجيش الصيني هو قوة راسخة في الحفاظ على السلام العالمي.

«سانا»