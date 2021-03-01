أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند اليوم 15510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، فإن اجمالي الإصابات في البلاد بلغ /11/ مليوناً و/112241/ إصابة في حين ارتفع إجمالي الوفيات الى 147195 حالة بعد تسجيل 106 وفيات.

وتلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجرعة الأولى من لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا مع توسيع حملة التطعيم في البلاد، إذ نشر مودي الذي يبلغ من العمر 70 عاماً صورة له على «تويتر» وهو يتلقى التطعيم في مستشفى في نيودلهي وقال أناشد كل المؤهلين الحصول على التطعيم… معاً نجعل الهند خالية من كوفيد19.

وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من المصابين بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

«سانا»