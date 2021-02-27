إيران: لن نسمح بإحياء الإرهاب التكفيري في المنطقة مجدداً

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران لن تسمح بإحياء الإرهاب التكفيري في المنطقة مرة أخرى.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن شمخاني قوله اليوم خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود العراقية السورية من شأنه تعزيز وتوسيع أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابية.

كما أوضح شمخاني أن التأخير في خروج القوات الأجنبية من العراق والذي أقره قانون مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تصاعد التوترات والأزمات في المنطقة مشدداً على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لتقليل التوترات عن طريق التفاوض البناء.

من جانبه أكد الوزير العراقي أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية للعراق الذي عانى الإرهاب وانعدام الأمن سنوات وهما الأولوية القصوى له.