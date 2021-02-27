ضبط دقيق تمويني مهرَّب من أحد مخابز اللاذقية

اللاذقية - صفاء إسماعيل

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية صباح اليوم سيارة تحوي دقيقاً تموينياً مهرباً من أحد مخابز منطقة اللاذقية.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لـ«تشرين»: ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية صباح اليوم في عين البيضا سيارة تحوي كيسين من مادة الدقيق التمويني، بالإضافة لأكياس فارغة و بموجب محضر التحقيق تبين أن مصدر الدقيق أحد مخابز اللاذقية، حيث تم جرد الدقيق في المخبز المذكور وتبين وجود نقص ٦ أكياس دقيق، وتم تنظيم الضبط اللازم وسوق المخالف موجوداً.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت أمس بالتنسيق مع إحدى الجهات المختصة، سيارتي سوزوكي تحويان كمية ١٦٥٠ كغ دقيق تمويني و ٧٤ كيساً فارغاً، حيث تمت مصادرة كميات الدقيق وتسليمها للمؤسسة السورية للمخابز وحجز السيارتين وإحالة المخالف موجوداً لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.