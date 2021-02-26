مطالبات بتخلي بايدن عن سلطة شن حرب نووية

طالب نواب من الحزب الديمقراطي بتخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سلطته الأحادية لشن حرب نووية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 31 نائباً في الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة لنائب الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي جاء فيها: إن «إعطاء شخص واحد مثل هذه السلطة ينطوي على مخاطر حقيقية وقد هدد رؤساء سابقون بمهاجمة دول أخرى بأسلحة نووية أو أظهروا سلوكاً يدفع مسؤولين آخرين للتعبير عن مخاوفهم بشأن حكم الرئيس».

وطالب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا جيمي بانيتا في الرسالة «بإجراء مراجعة مباشرة لهيكل القيادة الأمريكية والتحكم النووي في الولايات المتحدة لتحديد كيفية الحصول على سلطة إطلاق أسلحة نووية أكثر أماناً».

ويتمتع رئيس الولايات المتحدة الذي يرافقه دائماً مساعد عسكري يحمل حقيبة تحتوي على رموز إطلاق نووية بسلطة أحادية الجانب تجيز له إصدار أوامر بشن حرب نووية أو الرد بالمثل على هجوم عدائي.

يذكر أن قضية رموز الإطلاق النووي أثارت الشهر الماضي ولأول مرة منذ خمسة عقود أزمة كبيرة في الولايات المتحدة حيث أعرب نواب في الكونغرس عن قلقهم من تركز صلاحيات استخدام السلاح النووي في يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل منفرد بعد تحريضه على اقتحام الكابيتول.

«سانا»