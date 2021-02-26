قمة بين تشرين والوحدة.. ولقاء النقاط المضاعفة بين الحرجلة والفتوة

إبراهيم النمر

اشتدت المنافسة في الدوري الممتاز لكرة القدم ولاسيما بعد تغييرات في مراكز الصدارة فاعتلى تشرين الصدارة وتراجع الجيش المركز الثاني وكسب الفتوة الأخير 3 نقاط مهمة جدا من الجيش وغدا السبت تنطلق منافسات الجولة الثامنة عشرة ( الخامسة إياباً) فيلتقي الجيش مع حطين في ملعب الجلاء والاتحاد يستقبل الوثبة في الحمدانية بحلب وفي حمص الكرامة يستضيف الطليعة وقمة اللاذقية بين تشرين والوحدة في ملعب الباسل وجبلة يلتقي جاره الساحل والحرجلة في الفيحاء يواجه الفتوة وتختتم الجولة منافساتها يوم الأحد بلقاء الشرطة والحرية في الجلاء.

للعودة إلى الصدارة

الجيش الوصيف بـ35 نقطة يحاول العودة إلى قمة الترتيب التي خسرها الجولة الماضية بعد تعثره مع الفتوة آخر الترتيب ولكن الخسارة ليست نهاية العالم والتعويض مازال واردا.

وحطين الثالث بـ34 ربما يصل الصدارة في حال فاز وتعثر تشرين ، المباراة يصعب التكهن بنتيجتها وهي لقاء أحد كبير بين فريقين كبيرين يطمحان لنيل اللقب. ذهابا فاز حطين بهدف مارديك ماردكيان.

للتعويض

الاتحاد الثامن بـ20 نقطة يسعى للتعويض ولاسيما أننا سنشاهد المدرب البرازيلي آرثر بيرنانديس ريباس داسيلفا الذي تعول عليه إدارة الاتحاد الأمل في إعادة الفريق للسكة الصحيحة.

أما الوثبة السابع بـ22 نقطة فيسعى لمواصلة مشواره الناجح علما أنه سيخوض اللقاء وهو منتش بالفوز على الشرطة وهذا سيعطي دعما وحافزا لكسب الرهان وتحديد الفوز عليه كرة مرة أخرى لأن الذهاب انتهى لمصلحته بهدفين لهدف.

مهمة

الكرامة الرابع بـ33 نقطة يريد الحصول على نقاط اللقاء كاملة ليبقى ضمن دائرة المنافسة على اللقب والمهمة صعبة أمام رجال المدرب أحمد عزام وخاصة أن الطليعة السادس بـ27 نقطة يحقق نتائج مميزة مع مدربه طارق جبان بغض النظر عما حصل بعد لقاء الاتحاد في الجولة السابقة بينه وبين الإدارة إلا أنه مدرب مميز وعرف ويدرك ما يريد الحصول عليه. ذهابا فاز الكرامة بهدف.

قمة

تشرين المتصدر بـ37 نقطة يدرك أهمية وصعوبة المباراة وتحقيق النقاط أمام خصم عنيد مثل الوحدة الخامس بـ32 نقطة الطموحات واحدة وهما الفريقان اللذان سيمثلان سورية في كأس الاتحاد الآسيوي. ذهابا فاز الوحدة بهدفين.

الفوز ولا شيء غيره

جبلة التاسع بـ19 نقطة تعثر في الجولات الأخيرة وبحاجة لصدمة اسعافية إيجابية لتغيير المسار.

أما الساحل الثاني عشر بـ9 نقاط فيرفع شعار الفوز ولا بديل عنه إذا ما أراد البقاء في الأضواء ومركزه غير مطمئن وبحاجة ماسة لتحقيق الفوز، ذهابا فاز جبلة 1/3.

النقاط المضاعفة

الحرجلة الحادي عشر بـ14 نقطة يتقدم جيدا لكن ربما الأمور لن تسير لمصلحته بعد قرار اتحاد كرة القدم بتشكيل لجنة التمييز التي ستبت بشأن مباراته مع جبلة التي فاز بها قانونا وإن ثبت العكس سيخسر نقطتين على أقل تقدير ويبقى في النفق المظلم ، والفتوة الثاني عشر وقبل الأخير بدوره يحاول الاستفادة من الحالة المعنوية العالية بعد الفوز الثمين على الجيش ودفع المستحقات المالية والمكافآت ، وتحقيق 3 نقاط إضافية تعطيه بريق أمل اللقاء بين الكبار قبل فوات الأوان، ذهابا فاز الحرجلة بهدف يوسف عرفة في د 92.