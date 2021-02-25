القبض على ثلاثة سارقين في الميادين

ادّعى أحد المواطنين إلى مديرية منطقة الميادين في محافظة دير الزور بسرقة منزله أثناء خروجه مع عائلته من المنزل، ومن خلال المتابعة والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بثلاثة أشخاص وبعد نصب الكمين اللازم من قِبل الشرطة تم إلقاء القبض عليهم في غضون 24 ساعة من وقوع الجريمة وهم كل من المدعو (ص . ص) و (ب . ر) و (ا . س) ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة المنزل المذكور ليلاً من خلال الدخول إليه من المنور الخلفي مستغلين عدم وجود أصحابه، وسرقة مبلغ ستة ملايين ليرة سورية وأسطوانة غاز وبطارية وغاز سفري، ولاذوا بعدها بالفرار، حيث قاموا بعدها بتقاسم المسروقات وصرف جزء من المبلغ على حاجياتهم الشخصية .

وتم استرداد مبلغ أربعة ملايين وثلاثمئة ألف مع الأثاث المذكور وتسليمها لأصحابها وتنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.