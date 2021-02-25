غداً.. الحرارة أعلى من المعدل,, والدرجات المتوقعة

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام محذرة من تشكل الصقيع على المناطق الجبلية ليلاً ومن حدوث الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: