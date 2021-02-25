الاحتلال يعلن مخططاً استيطانياً جديداً في رام الله

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 193 دونماً من أراضي الفلسطينيين شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت وكالة «وفا» الفلسطينية إلى أن المخطط الجديد يهدف إلى توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله.

وفي إطار مخططاته التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين يصعد الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلاً القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.