ازدياد إصابة كورونا في العراق والإمارات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 27 وفاة و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشار الوباء في العراق بلغ 684362 إصابة والوفيات 13351.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 18 وفاة و3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبيّنت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 381662 والوفيات 1182 فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 375059.

في غضون ذلك، كشفت السلطات الجزائرية اليوم أنها استلمت هبة صينية مؤلفة من 200 ألف جرعة لقاح سينوفارم المضاد لكورونا.

وأشار وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر إلى أن هذه الشحنة تشكل تكملة لإجراءات مكافحة الجائحة مضيفاً أنه ستكون هناك شحنات أخرى من اللقاح المضاد لـ كوفيد19 حتى تلبية حاجات البلاد بشكل تام قبل نهابة العام الحالي.

«سانا»