35 كغ من الصوف جزّت من خروف واحد ..!

تصدرت قصة خروف الصحف الأسترالية والعالمية بعد أن تمكن من الرؤية بوضوح، إذ غطى الصوف عينيه لعدة سنوات، وتكاثر على جسده وعينيه بشكل كثيف أثناء وجوده في الغابة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» الأسترالية، كان الخروف ويدعى «باراك»، قد هرب إلى الغابة منذ سنوات، ونما صوفه بشكل ضخم ما حجب الرؤية عن عينيه وأثقل حركته قبل أن يتم إنقاذه من قبل مأوى للحيوانات في أستراليا.

وتوقع متطوعون من مأوى «Edgar’s Mission» الذي وجد الخروف، أن الصوف نما لمدة خمس سنوات على الأقل وبلغ وزنه 35 كيلوغراماً.

وكتبت إدارة المأوى في منشور على فيسبوك: «لم نصدق أن هناك بالفعل خروفاً يعيش تحت كل هذا الصوف، واستغرق المتطوعون ساعة لجزّ صوف «باراك» السميك الأشعث وهي عملية تستغرق عادةً بضع دقائق فقط.. لقد كان من الصعب أن نستوعب أنه عاش تحت تلك الكتلة المتحركة المعقدة من الصوف المتسخ بالعصي والأغصان والحشرات».

وتم العثور على «باراك» في وقت سابق من هذا الشهر تائهاً في الغابات على بعد حوالي 40 ميلاً شمال ملبورن في أستراليا.