القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالمشتقات النفطية في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على أربعة أشخاص يتاجرون بالمشتقات النفطية بطرق غير قانونية في المحافظة وصادر 1490 ليتراً من مادة المازوت.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه في إطار المتابعة وبعد ورود معلومات عن وجود مغسل في منطقة الرستن يقوم صاحبه ببيع المشتقات النفطية بصورة غير قانونية تمكن فرع الأمن الجنائي من مصادرة كمية 980 ليتراً من مادة المازوت موضوعة في 4 كالونات بإحدى السيارات و300 ليتر مخبأة ضمن خزان مخفي بالسيارة نفسها و210 ليترات في سيارة ثانية.

وبينت الوزارة أنه تم توقيف أربعة أشخاص وحجز السيارتين، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية.