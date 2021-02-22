(امتحانات دير الزور) مستمرة باستقبال طلبات التسجيل لشهادتي الثانوية والتعليم الأساسي

ديرالزور - مالك الجاسم

أكد محمود عبد العزيز رئيس دائرة الامتحانات في دير الزور أن التسجيل للتقدم للشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي وشهادة التعليم الأساسي مستمر حتى يوم الخميس المصادف في الخامس والعشرين من شهر شباط الحالي ويتقدم الطالب بشكل شخصي مصطحباً معه الأوراق المطلوبة وقد تم تسجيل كافة الطلاب النظاميين في مدارسهم, أما المتقدمون للتسجيل بصفة دراسة حرة فتتم مراجعة دائرة الامتحانات وقد بلغ عدد الطلاب في الدراسة النظامية للصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي ١٩٩٥ طالباً وطالبة وعدد الطلاب الذين تم تسجيلهم حتى تاريخه ٤٦٤٢ طالباً وطالبة ومجموع الطلاب كاملاً للدراسة النظامية والحرة ٦٦٣٧ طالباً وطالبة.

وأضاف عبد العزيز: أما شهادة التعليم الأساسي فقد بلغ عدد الطلاب الذين تم تسجيلهم في الدراسة النظامية ٩٣١٠ طلاب وطالبات وعدد الطلاب الذين تم تسجيلهم في الدراسة الحرة ٢٦٠٨ طلاب وطالبات ومجموع من تم تسجيلهم حتى الآن في الدراسة النظامية والدراسة الحرة ١١٩١٨ طالباً وطالبة.

يذكر أن التسجيل بدأ بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠.