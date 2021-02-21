بريطانيا: بدأنا في الحد من انتشار سلالتي كورونا المنتشرتين في البرازيل وجنوب أفريقيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف هانكوك في تصريحات اليوم وفق ما نقلت «رويترز» إن خارطة الطريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنكلترا والمقرر نشرها غداً يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.. من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها.. شهدنا سلالات جديدة أخرى ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً جداً من الإصابات بها في هذا البلد الآن لكن علينا توفير الحماية منها.

وأعلنت بريطانيا الشهر الماضي عن رصد 86 إصابة بالسلالتين المتحورتين من «كوفيد 19» المسجلتين في جنوب إفريقيا والبرازيل.