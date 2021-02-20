قاسم يجدّد التأكيد على التمسك بخيار المقاومة

جدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة المخططات الصهيوأميركية بالمنطقة.

وقال قاسم في كلمة له اليوم: علينا أن نعمل في محور المقاومة لامتلاك كل أسباب القوة والتسلح ليكون مقاتلونا في الميدان وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن الأرض والاستقلال، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المشروع الصهيوني الأميركي بكل أدواته الدعائية والإعلامية.

وشدّد قاسم على نصرة القضية المركزية “فلسطين” ودعم شعبها والوقوف معه ضد الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وفي الشأن الداخلي اللبناني دعا قاسم إلى تغليب مصلحة الوطن لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة ورفض التدخلات الخارجية في شؤون لبنان.