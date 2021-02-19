“سرافيس” كرسانا تعمل فقط في الفترة الصباحية

اللاذقية - آلاء هشام عقدة

متابعة لشكوى من أهالي قرية كرسانا التي لا تبعد عن اللاذقية سوى ٧ دقائق بالسيارة ويحتاج الأهالي لساعتين للوصول إلى مدينة اللاذقية نتيجة عدم توافر (السرافيس) على الخط طول فترة اليوم، حيث إن (السرفيس) يعمل فقط في الفترة الصباحية، أوضح مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة لـ(تشرين) أن (السرافيس) تعمل على مدار اليوم وخط كرسانا يخدمه ١٨ سرفيساً تم إيقاف ٩ (سرافيس) خلال الأسبوع الماضي لمدة ٨ أيام ودفع غرامة مالية بقيمة ٣٥ ألف ليرة عن كل (سرفيس) لايلتزم بالعمل على خطه وفي حال تكرر عدم الالتزام تتم مضاعفة العقوبة إلى ٧٠ ألف ليرة ويتم سحب (السرفيس) للتعبئة لمدة ٣ شهور مجاناً، إضافة إلى سحب رخصة السير كمرحلة أخيرة فالعقوبات ستكون صارمة.

وأضاف الخير: نقوم بمتابعة عمل الخطوط كلها وعند تلقينا أي شكوى نعمل على حلها بالسرعة القصوى وستتم متابعة الموضوع فورياً من خلال الاستعانة بباصات النقل الداخلي في أوقات الذروة، وطالب المواطنين بتقديم أرقام السرافيس التي لاتعمل على الخط ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.