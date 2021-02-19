ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

ثار بركان جبل ميرابي بإندونيسيا أحد أنشط البراكين في العالم اليوم مطلقاً كميات كبيرة من الحمم البركانية وصلت إلى مسافة ألف متر.

وقال رئيس مركز يوغياكارتا لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية هانيك هوميدا في تصريح نقلته وكالة «شينخوا»: إنه في الساعات الست التي ثارها بركان ميرابي تسبب بحدوث 24 انهياراً جليدياً وأطلق دخاناً أبيض يصل ارتفاعه إلى 400 متر فوق القمة، مضيفاً: إن الدخان الأبيض يشكل مؤشراً على أن تركيبة الغاز السائدة هي بخار الماء وهذا الدخان شائع في البراكين النشطة.

السلطات المحلية أوصت السكان بعدم الاقتراب من المناطق الخطرة في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات حول البركان كما منعت أنشطة التعدين في الأنهار القريبة والتي تنشأ من الجبل.

ويقع جبل ميرابي في مقاطعتين هما وسط جاوة ويوجياكارتا وفي عام 2010 تسبب ثوران بركان جبل ميرابي في مقتل أكثر من 200 شخص.